Cufrè: “La Roma deve tirare fuori grinta e cuore”

In occasione della Partita per la Pace, Leandro Cufrè ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Roma in esclusiva per forzaroma.info. Queste le parole dell'ex difensore giallorosso:"La Roma deve cercare il quarto posto, anche se potrebbe arrivare più in alto. L’importante è tirare fuori grinta e cuore. A Mourinho bisogna dare tempo, sta costruendo un’altra squadra. L’anno scorso ha fatto bene vincendo. Quest’anno ha cominciato un po’ male, ma ho molta fiducia in di lui. Ieri Dybala è entrato e ha fatto il suo. È importante che stia bene e recuperi bene. Per le prossime partite deve stare al massimo perché la Roma ha bisogno di lui".