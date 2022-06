Cristante, orgoglio azzurro: “Fratelli d’Italia”

Bryan Cristante è diventato sempre più importante, per Mourinho come per Roberto Mancini. Il ct della Nazionale anche ieri sera ha puntato sul centrocampista della Roma, che ha risposto presente nella vittoria con l'Ungheria. Il blocco giallorosso è stato protagonista nel 2-1 di Cesena, con Pellegrini ancora in gol e Mancini che ha trovato la sua prima 'rete' in azzurro. "Fratelli d'Italia", ha scritto su Instagram Cristante con uno scatto durante l'inno insieme proprio a Mancini.