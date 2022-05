Cristante: “Grazie a tutti coloro che hanno reso questa annata indimenticabile”

Il messaggio sui social del centrocampista: "Abbiamo chiuso la stagione nel miglior modo possibile: vincendo. Alzando un trofeo insieme ai nostri tifosi"

Bryan Cristante è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma. Il centrocampista giallorosso ha pubblicato un post su Instagram: "Abbiamo chiuso la stagione nel miglior modo possibile: vincendo. Alzando un trofeo insieme ai nostri tifosi, una soddisfazione che mancava da troppo tempo a Roma. GRAZIE a tutti coloro che hanno reso questa annata indimenticabile". L'ex Milan ha il contratto in scadenza nel 2024 e a settembre le parti si incontreranno per perlare del prolungamento. Mourinho non vuole privarsi del giocatore e Pinto lavorerà per blindarlo.