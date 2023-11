Cristante di nuovo papà, la moglie Selene aspetta un bambino: si chiamerà Liam – FOTO

La famiglia di Bryan Cristante presto si allargherà ancora. Selene Cito, moglie del centrocampista della Roma, ha annunciato su Instagram la sua gravidanza, che regalerà alla coppia il terzo figlio. "Ed ecco che il nostro sogno più grande si realizza... Liam", ha scritto su Instagram. Dopo le due gemelline Victoria e Aurora, in casa Cristante è in arrivo quindi il primo maschietto: la foto sui social con il pancione e le mani di tutta la famiglia. Per Bryan quello di oggi sarà un derby ancora più speciale.