Cremonese, seduta mattutina: analisi video, tattica ed esercitazioni individuali

I grigiorossi partiranno domani mattina per Roma, dopo l'allenamento delle 9.30

Anche la Cremonese, come la Roma, è tornata ad allenarsi questa mattina in vista del Monday Night dell'Olimpico. È iniziata con l’analisi video nella sala conferenze del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” la sessione di lavoro odierna della Cremonese - spiega il sito ufficiale del club -. I grigiorossi hanno poi svolto il seguente programma: attivazione fisica e tecnica, esercitazioni tecniche, tattica di squadra ed esercitazioni individuali su cross e conclusioni. Domani alle ore 9.30 ultimo allenamento al Centro prima della partenza per Roma".