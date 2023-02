Cremonese-Roma, Mourinho furioso con il quarto uomo: “Non date a me il rosso”

Il tecnico giallorosso non sarà in panchina per la prossima sfida contro la Juventus del 5 marzo

Si scalda la partita a Cremona. José Mourinho viene espulso dall'arbitro Piccinini all'inizio del secondo tempo di Cremonese-Roma. L'allenatore giallorosso dice all'arbitro: "Ha sbagliato lui, dai il rosso a lui" riferendosi al IV uomo Serra, che secondo il tecnico gli avrebbe mancato di rispetto. Il direttore di gara, però, non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per lo Special One, che non sarà in panchina per la prossima sfida contro la Juventus del 5 marzo.