Cremonese-Roma, diretta LIVE ore 18.30: ballottaggio Abraham-Belotti. C’è Wijnaldum

La squadra di Mourinho affronta in trasferta i grigiorossi. Nei precedenti in campionato i giallorossi non hanno mai perso, ma nell'ultimo scontro diretto in Coppa Italia la formazione di Ballardini ha vinto 2-1

Redazione

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Roma torna ad affrontare la Cremonese, questa volta in campionato. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Zini alle 18:30, in palio punti fondamentali per entrambe le formazioni. La squadra di Mourinho, dopo aver raggiunto gli ottavi di Europa League battendo 2-0 il Salisburgo, cerca la vittoria per agguantare il secondo posto in classifica e raggiugnere Milan e Inter. Dall'altra parte, i grigiorossi sono ultimi in classifica con soli 9 punti e il baratro della retrocessione ad un passo. La zona salvezza, infatti, è distante ben 10 punti e la formazione di Ballardini non ha mai vinto quest'anno in campionato

CREMONESE-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Zalewski, Matic, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Abraham, Dybala, Volpato. Allenatore: Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vazquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Okereke, Tsadjout. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Sarr, Saro, Ghiglione, Lochoshvili, Bianchetti, Aiwu, Quagliata, Acella, Galdames, Buonaiuto, Dessers, Ciofani, Felix.

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Galetto, Pagliardini; Quarto uomo: Serra; VAR: Di Bello; AVAR: Volpi

PREPARTITA - La Roma arriva all'appuntamento della Cremonese a tre punti da Inter e Milan seconde in classifica. Negli ultimi 4 match precedenti contro la formazione di Ballardini in campionato la squadra di Mourinho ha sempre vinto e negli ultimi tre non ha subito gol. Tuttavia, nel precedente incrocio tra i due club in Coppa Italia ha avuto la meglio la formazione grigiorossa (2-1 all’Olimpico).

ULTIME DA TRIGORIA - Contro la Cremonese potrebbe esserci il ritorno in campo da titolare di Wjinaldum. L'inglese ha recuperato dall'infortunio e ha già giocato per alcuni minuti nelle precedenti partite. Il suo rientro è avvenuto contro il Lecce. Intanto il grande quesito ruota attorno alle condizioni di Abraham. L'attaccante ha rimosso i punti a dovrebbe giocare con una mascherina apposita che protegge l'occhio. Tuttavia, Mourinho potrebbe decidere di preservarlo non vedendolo al 100% della condizione. Al suo posto è pronto Belotti che ha dimostrato di essere in condizione. Dovrebbe riposare Dybala, fuori Smalling per squalifica. Al suo posto entrerà Kumbulla.

DOVE VEDERLA - La partita tra Roma e Cremonese verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN dalle 18:30. Per seguirla bisognerà accedere all'app attraverso Smart Tv, mediante le console di gioco Playstation e XBOX oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, mentre il commento tecnico sarà di Emanuele Giaccherini. Ovviamente sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Negli ultimi 7 precedenti in casa della Cremonese, la Roma ha vinto 5 volte e pareggiato una. La squadra lombarda, dopo il pareggio contro il Torino, ha eguagliato il numero di partite consecutive non vinte in Serie A detenuta dall'Ancona, ossia 30. Inoltre, i grigiorossi sono la formazione che ha segnato in percentuale più reti nel secondo tempo. Dall'altra parte, i giallorossi nella ripresa sono il club che incassa meno gol. Nell'ultimo scontro diretto la squadra di Ballardini ha vinto 2-1 contro quella di Mourinho in Coppa Italia, determinando l'eliminazione della Roma dalla competizione.