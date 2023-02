Cremonese-Roma, cambia l’Avar: Volpi sostituisce Manganiello

Con un comunicato sul proprio sito, l'AIA ha ufficializzato il cambio per l'Avar nel match tra Cremonese e Roma in programma martedì alle 18:30. Gian Luca Manganiello, inizialmente designato come Avar, sarà sostituito infatti da Manuel Volpi. Il resto della squadra arbitrale è invece rimasta quella scelta tre giorni fa con Piccinini a dirigere il match e la coppia Galetto-Pagliardini come assistenti. Il quarto uomo sarà invece Serra con Di Bello al Var.