Cremonese, rifinitura mattutina prima della partenza per Roma

La Cremonese, da quanto riporta calciocremonese.it , rivede gli ultimi dettagli in vista della trasferta capitolina: la squadra di Alvini in mattinata svolgerà l’ultima seduta di allenamento prima di partire verso Roma, dove domani alle 18:30 sfiderà all'Olimpico la formazione di Mourinho. Nel pomeriggio, oltre a quella dello Special One, è attesa anche la conferenza stampa del tecnico dei grigiorossi.