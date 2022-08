Cremonese, Alvini: “Dobbiamo far diventare Felix un grande calciatore”

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match si San Siro contro l'Inter. Tra i tanti temi trattati dal tecnico toscano, anche l'arrivo di Felix Afena-Gyan dalla Roma: "Felix? È un ragazzo giovane che dovremo far diventare un grande calciatore". La formazione lombarda verserà circa 6 milioni più 3 di bonus nelle casse giallorosso per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante classe 2003. L'uscita di Felix, ha permesso alla Roma di portare a termine l'operazione Andrea Belotti, annunciato dal club nella giornata di ieri.