Coronavirus, la Roma annulla gli allenamenti. Serie A, oggi vertice per il futuro – LIVE

Il coronavirus da ieri è diventato un tema mondiale. L’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia, l’Italia ha fatto un altro passo verso il lockdown totale. Anche l’America ha iniziato a reagire: stop all’NBA dopo la positività di Rudy Gobert. E il calcio? In Italia e Svizzera è fermo, in Spagna quasi, ma l’Uefa prova a tutti i costi ad andare avanti. Per Roma e Inter si è pensato a far giocare gli ottavi di finale in una gara secca in campo neutro. Ma dopo l’annuncio del primo giocatore colpito da Covid-19 (Rugani), è tornato tutto in discussione. Ecco gli aggiornamenti minuto per minuto.

CRONACA LIVE

Ore 11.15 – La Roma ha annullato la seduta di allenamenti prevista per oggi. (via alla news)

Ore 11.00 – Liga pronta a fermare le competizioni. Premier League verso le porte chiuse (via alla news)

Ore 10.44 – L’Inter dona 300.000 mascherine ad uso medico alla Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza (via alla news)

Ore 8.00 – Prime contromisure in America contro il coronavirus. Stop all’NBA dopo la positività di Gobert.

Ore 7.50 – Roma in campo alle 11 per l’allenamento: messo a punto il piano sicurezza (vai alla news)

Ore 7.44 – La Serie A studia le mosse per il futuro. No dei club a playoff e playout. Si può ripartire il 2 maggio con slittamento della fine. Oggi vertice delle leghe (vai alla news)

Ore 7.34 – Nella concitazione di ieri l’Uefa ha proposto a Roma e Inter di autoescludersi dalle coppe. “No” dei due club (vai alla news)

Ore 7.34 – Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Ecco il nostro piano di aiuti” (via alla news)

Ore 7.15 – L’Uefa pensa al campo neutro per Roma e Inter in Europa League. Match secco da recuperare giovedì 19. Il caso Rugani però ha cambiato tutto. E intanto i giallorossi continuano ad allenarsi (vai alla news)

Ore 23.10 (11/03) – Rugani primo giocatore in Italia positivo al Covid-19. L’augurio della Roma: “Torna presto” (vai alla news)