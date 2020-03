Coronavirus, Kolarov: “Solo con responsabilità e autodisciplina si risolverà il problema” – FOTO

L’espansione dell’emergenza coronavirus continua su tutto il territorio europeo. Per evitare la spiacevole situazione italiana, Aleksandar Kolarov, da capitano della sua Nazionale, corre a sensibilizzare il proprio popolo sulle misure da adottare per evitare il contagio. La Federcalcio serba condivide così il suo messaggio sui propri canali social: “Ognuno deve essere responsabile, non solo verso se stesso, ma anche verso gli altri. Se ci viene detto di rimanere a casa, allora rimaniamoci. Solo con l’autodisciplina e rimanendo nelle nostre case possiamo risolvere questo problema”.