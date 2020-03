Coronavirus, il rimpianto di Cetin: “Vorrei aver accettato l’offerta del Galatasaray a gennaio”

Mert Cetin rimpiange di essere rimasto alla Roma. L’Italia è in ginocchio per l’emergenza coronavirus: tutto il Paese – il più colpito al mondo dopo la Cina – è blindato, con le uscite limitate a esigenze di comprovata e reale necessità. Anche il calcio è fermo e i giocatori della Roma, come gli altri, sono chiusi in casa in attesa che tutto passi. Come Mert Cetin, acquisto estivo dei giallorossi per cui si era parlato di una cessione in prestito nella sessione invernale. Alla fine il centrale turco è rimasto a Roma: “Vorrei aver accettato l’offerta del Galatasaray durante la sosta”, le parole del classe ’97 riportate da ‘fotomac’. Situazione difficile soprattutto per gli stranieri, in particolare quelli arrivati da poco nella capitale e che stanno affrontando questo momento lontano dalla famiglia. In Turchia il coronavirus non si è ancora diffuso in maniera massiccia, ma anche lì l’allerta sta salendo. Anche nel calcio, visto che Fatih Terim, l’allenatore proprio del Galatasaray, è risultato positivo al Covid-19. Di certo, in questo momento così difficile, Cetin avrebbe voluto stare accanto alla sua famiglia, come tutti.