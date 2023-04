Coro della Sud a Stankovic: “Sei uno zingaro”. Mourinho chiede di fermarsi

Poco dopo l'espulsione di Murillo al 52' per doppio giallo il mister ha protestato con l'arbitro e lo stadio Olimpico non l'ha presa bene

José Mourinho non dimentica l'amicizia con Stankovic e difende l'allenatore serbo durante Roma-Sampdoria. Poco dopo l'espulsione di Murillo al 52' per doppio giallo il mister blucerchiato ha protestato con l'arbitro e lo stadio Olimpico non l'ha presa bene. Dalla Curva Sud è partito il coro: "Sei uno zingaro...". In quel momento lo Special One ha chiesto ai tifosi di smetterla e di fermare i cori contro Dejan. Lui ha risposto con un inchino ironico ai romanisti, mentre ha ringraziato Mourinho mettendosi la mano sul petto. La rivalità tra la Roma e Stankovic è nota per il suo passato con la maglia della Lazio e dell'Inter.