Coppa Italia, ufficiale: Roma-Cremonese si gioca mercoledì 1 febbraio alle 21

Ora è anche ufficiale. La Lega Serie A ha annunciato anche gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia in programma tra due settimane. La sfida tra Roma e Cremonese è confermata per mercoledì 1° febbraio, alle ore 21. Intanto oggi si è già aperta la fase di vendita libera dei biglietti, con i tifosi giallorossi che già stanno riempiendo l'Olimpico. A completare il programma Inter-Atalanta (31 gennaio), Fiorentina-Torino (1° febbraio) e Juventus-Lazio (2 febbraio). La vincente di Roma-Cremonese, come noto, affronterà in semifinale una tra la formazione di Italiano e il club granata.