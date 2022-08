Coppa Italia, Roma agli ottavi contro la vincente di Spal-Genoa: tutti i risultati

Il Genoa oggi ha superato il Benevento per 3-2, raggiungendo ai sedicesimi i biancazzurri. Fuori il Sassuolo

A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A e Serie B, tante formazioni sono già impegnate nei turni di Coppa Italia, in particolare i 32esimi di finale. La Roma entrerà in gioco da gennaio, agli ottavi di finale, e oggi ha conosciuto un'altra papabile avversaria. Si tratta del Genoa, che ha battuto 3-2 il Benevento raggiungendo la Spal, giustiziera dell'Empoli sabato scorso, ai sedicesimi che si giocheranno a ottobre. Da Spal-Genoa uscirà quindi la sfidante della squadra di Mourinho. I giallorossi si trovano nella parte di tabellone insieme al Napoli, la Fiorentina e il Milan. Oggi fuori anche il Sassuolo a sorpresa, ko sul campo del Modena per 3-2.