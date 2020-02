Coppa Italia Primavera, Verona-Roma: le formazioni ufficiali – LIVE

Prosegue il percorso della Roma Primavera in Coppa Italia e oggi va in scena il primo atto delle semifinali con il Verona. Un doppio confronto importante anche per cambiare volto a una stagione che vede i giallorossi mantenere un ritmo piuttosto altalenante. Quinto posto in campionato per la squadra di Alberto De Rossi contro il quarto dei gialloblu, arrivati a questo punto del torneo dopo esser partiti dal primo turno e aver battuto nell’ordine Spal, Pordenone, Cagliari e Frosinone. Percorso più corto, ma più complicato per la Roma, arrivata in semifinale dopo aver sconfitto Napoli e Atalanta, rispettivamente agli ottavi e ai quarti.

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA FC (4-3-3) : Ciężkowski; Gresele, Bracelli, Calabrese, Corradini; Jocic, Brandi, Udogie; Turra, Sane, Yeboah Ankrah.

A disp.: Fontana, Bernardinello, Silvinho Esajas, Ilie, Pierobon, Squarzoni, Zingertas, Bertini, Amayah.

All.: Corrent.



AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Calafiori; Simonetti, Tripi, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio.

A disp.: Zamarion, Santese, Semeraro, Nigro, Darboe, Bove, Cancellieri, Providence, Zalewski, Astrologo, Buttaro, Boer (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

Assistenti: Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: