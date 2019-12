Coppa Italia Primavera, Roma-Napoli 2-1: Sdaigui riporta avanti i giallorossi – LIVE

Dopo lo 0-0 con la Juventus in campionato, la Roma di Alberto De Rossi torna in campo per l’assalto alla Coppa Italia. I giallorossi sono impegnati contro il Napoli negli ottavi di finale: un match da dentro o fuori contro i ragazzi di Roberto Baronio. Al ‘Tre Fontane’ la Primavera della Roma si gode anche Estrella, che contro il Cagliari sarà invece squalificato a causa dell’espulsione rimediata dalla panchina contro la Juve. “Non abbiamo la Youth League quest’anno, la mia squadra è perfettamente in grado di affrontare anche partite ravvicinate”, ha detto De Rossi dopo il match di domenica scorsa. Al campo il verdetto.

LA CRONACA

IL SECONDO TEMPO

52′ – Ripartenza clamorosa dei giallorossi: tutto in profondità con D’Orazio ed Estrella che apparecchiano per Sdaigui. Il calciatore a tu per tu con il portiere non sbaglia. Roma avanti 2 a 1

52′ GOOOOOOOOL ROMA

46′ – Chierico sfonda in area di rigore ma la difesa in extremis libera in angolo

46′ – Inizia la ripresa con la Roma a gestire il primo possesso

IL PRIMO TEMPO

45’+1 – Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo: vantaggio del Napoli con Cioffi, poi il pareggio meritato di Estrella.

42′ – Azione stupenda di Riccardi, che avanza quasi indisturbato, poi lo sprint al limite dell’area per portarsi il pallone sul destro e calciare in porta: bel tiro, palla alta non di molto.

36′ – GOOOOL DELLA ROMA! D’Orazio stavolta fa una grande giocata e calcia in porta, Daniele respinge ma sui piedi di Estrella: il brasiliano è bravo e lucido nel ribadire in porta.

28′ – La squadra di De Rossi ha un’altra grande occasione, che rimane però di nuovo potenziale. Bravo Estrella nel tocco di tacco per D’Orazio, che però cicca clamorosamente da ottima posizione.

27′ – La Roma prova con i nervi a creare occasioni, ma negli ultimi metri le idee sembrano un po’ disordinate.

20′ – Giallorossi un po’ storditi dal vantaggio del Napoli: ci prova Riccardi con un tiro che finisce di poco a lato.

14′ – La Roma reagisce subito e va vicina al gol, ma a mancare è un po’ di cattiveria.

12′ – Napoli in vantaggio: la Roma perde palla in mediana, sponda di Virgilio e Cioffi ne approfitta per piazzare la zampata. Tutt’altro che perfetta la difesa giallorossa, così come il portiere Zamarion, che si fa passare il pallone sotto il fianco.

1′ – È iniziato il match tra Roma e Napoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-3-3): Zamarion; Ndiaye, Trasciani, Bianda, Semeraro; Riccardi, Chierico, Sdaigui; Providence, Estrella, D’Orazio.

A disp.: Boer, Plesnierowicz, Buttardo, Tripi, Darboe, Silipo, Bamba, Zalewski, Tall, Milanese, Besuijen, Agostinelli.

All.: De Rossi.

SSC NAPOLI (4-2-3-1): Daniele; Potenza, Zanon, Esposito, Senese; D’Onofrio, Vrikkis; Virgilio, Cioffi, D’Amato; Zedadka.

A disp.: Idasiak, Costanzo, Labriola, Marrazzo, Cavallo, D’Agostino, Vianni, Palmieri.

All.: Baronio.

Marcatori: 12′ Cioffi (N), 36′ Estrella (R)

Arbitro: Sig. Federico Longo di Paola.

Assistente 1: Sig. Marco Della Croce di Rimini.

Assistente 2: Sig.ra Tiziana Trasciatti di Foligno.