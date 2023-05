Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: i nerazzurri si aggiudicano la finale

Allo stadio Olimpico di Roma è andata di scena la finalissima di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. La squadra di Simone Inzaghi, sotto il cielo della capitale, si è aggiudicata il trofeo battendo i viola, in rimonta, per 1-2. Un match che si era messo nettamente in salita per i nerazzurri dopo il vantaggio immediato della Fiorentina, al 3', con la rete di Nico Gonzalez. L'argentino, raccoglie l'assist al bacio di Ikoné e insacca da pochi passi. Il gol riesce a dare quella forza e motivazione in più alla viola che prova soprattutto dalla distanza con Bonaventura e Amrabat. L'Inter si fa vedere per la prima volta con Dzeko che, completamente solo, si divora il pareggio a tu per tu con Terracciano. L'1-1, però, è solo rimandato con il sigillo del solito Lautaro al 29': il suo diagonale non lascia scampa al portiere avversario. La partita è davvero molto spettacolare, con le due squadre che si fronteggiano senza pausa a viso aperto. Al 37', è sempre Lautaro a mettere dentro il gol del sorpasso. L'anticipo, in acrobazia, su Milenkovic è perfetto e basta per battere, nuovamente, Terracciano. Nel secondo tempo la formazione di Italiano entra in campo con il piglio di chi vuole lottare fino alla fine, cercando la nuova parità. Le occasioni capitano soprattutto nei minuti conclusivi con Handanovič impegnato in più di una circostanza. Jović, poco prima della segnalazione del recupero, ha una doppia grande occasione, che non viene sfrutta a dovere. Dopo una battaglia durata per tutti i 90', l'Inter vince la sua nona Coppa Italia della storia, raggiungendo la Roma.