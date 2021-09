Coppa Italia femminile: Roma con Pomigliano e Tavagnacco

Sorteggiato il girone delle giallorosse di Spugna

Stamattina si sono svolti i sorteggi per la fase eliminatoria della Coppa Italia Femminile. La Roma, detentrice della passata edizione, troverà il Pomigliano, neopromossa, e il Tavagnacco, retrocesso in Serie B l'anno scorso. Il calendario sarà svelato in giornata, ma la Roma è già certa del riposo nella prima giornata. La fase a gironi si chiuderà il 19 dicembre: le prime di ogni girone avanzeranno verso i quarti di finale.