Tempo per la squadra di Betty Bavagnoli di tornare a giocare, stavolta in Coppa Italia. La Roma Femminile scenderà in campo alle 14.30 a San Marino per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Academy locale. Il tecnico giallorosso schiererà una formazione vicinissima all’undici tipo, dando spazio all’esperienza di Pipitone tra i pali. Presente capitan Bartoli, Giugliano a centrocampo e Andressa in attacco. Ecco lo schieramento ufficiale: