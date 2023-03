Coppa Italia Femminile, la finale Juventus-Roma ci sarà il 4 giugno alle 16.30

Le giallorosse di Spugna hanno eliminato il Milan nella doppia sfida in semifinale

Ufficializzata la data e l'orario della finale di Coppa Italia Femminile. La sfida tra Juventus e Roma andrà in scena il 4 giugno alle ore 16.30. La partita si giocherà allo stadio Arechi di Salerno. Le giallorosse di Spugna hanno eliminato il Milan nella doppia sfida in semifinale mentre la squadra di Montemurro ha fatto fuori l'Inter. La Roma dopo la vittoria in Supercoppa contro le bianconere vuole conquistare anche l'ultimo trofeo stagionale.