Coppa Italia Femminile, Juventus-Roma: prosegue la vendita dei biglietti

Dopo aver terminato la stagione al secondo posto, la Roma Femminile domenica affronterà la Juventus per la finale di Coppa Italia. Prosegue la vendita dei tagliandi per il match. Ecco il comunicato della società giallorossa: "E' partita la vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia Socios.com tra Juventus e Roma. La gara si giocherà domenica 22 maggio alle 14.15 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Le giallorosse proveranno a riconfermarsi dopo la vittoria nella scorsa edizione e sarà importante il vostro supporto. I biglietti della gara possono già essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket. Il costo è di 7 euro (5 euro + diritti di prevendita). Gli Under 14 potranno assistere al match al prezzo ridotto di 2 euro".