Coppa d’Africa, Senegal-Guinea 0-0: Diawara ha giocato 78 minuti

Continua il cammino di Diawara e della Guinea in Coppa d'Africa. Nella sfida al Senegal di oggi terminata 0-0, il centrocampista ha giocato un'ora abbondante di gioco lasciando il posto in campo al compagno Konate al 78'. Le due squadre continuano ad essere appaiate in testa al gruppo B, entrambe con quattro punti. Pareggio comodo solamente a Zimbawe e Malawi, sconfitte nella prima giornata, che in caso di vittoria rientrerebbero in corsa per la qualificazione.