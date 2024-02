Coppa d’Africa, Ndicka in semifinale: impresa della Costa d’Avorio che passa al 122′

Non solo Azmoun, ma anche Ndicka è lontano dalla Capitale perché impegnato con la sua nazionale. Il giocatore della Costa d'Avorio, infatti, è sceso in campo nell'importantissimo match valido per i quarti di finale della Coppa d'Africa. L'avversario di turno è il Mali e il ct della compagine ivoriana ha scelto di schierare titolare il centrale della Roma. Finora, il difensore giallorosso non ha saltato neanche un minuto ed è uno dei punti fermi della sua nazionale. La gara per i padroni di casa si mette male al 43' quando Kossounou rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Gli ivoriani cercano di resistere agli attacchi del Mali ma al 71' cade la muraglia difensiva con Dorgeles che firma la rete del vantaggio. Il forcing finale di Ndicka e compagni ha l'effetto sperato e al 90'Adingra rimette le cose in parità e manda il match ai supplementari. Tempi addizionali che vedrebbero favorito il Mali, avanti di un uomo per più di metà partita ma ad un respiro dai calci di rigore succede l'impensabile: Oumar Diakitè sigla la clamorosa rete del vantaggio al 122'. Costa d'Avorio in semifinale contro la vincente di Capo Verde-Sudafrica.