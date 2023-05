Conidi elogia Mourinho: “Sei una luce nel fango. Con te fino all’ultimo secondo”

Le parole sui social del cantante: "Mister, io vorrei aver avuto un maestro alle elementari come lei. Un professore alle medie e uno al liceo come lei..."

Il futuro di Mourinho tiene sulle spine tutti i tifosi della Roma. Marco Conidi, noto cantante e grande sostenitore giallorosso, ha elogiato José con un bellissimo messaggio sui social: "Mister, io vorrei aver avuto un maestro alle elementari come lei. Un professore alle medie e uno al liceo come lei. Avrei voluto insegnanti all'Universita' come lei: avrei voluto impiegati al comune o alle poste come lei ed anche politici come lei. La sua schiettezza e' una luce nel fango che il calcio di questa "italietta" produce, io e tutti noi siamo con lei fino all'ultimo secondo. Spero che il nostro amore la leghi a vita ai nostri colori. Vamos".