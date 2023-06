“Congratulazioni per la Conference”, il fake della Roma fa infuriare gli juventini

"Congratulazioni alla Juventus per la qualificazione alla prossima Europa Conference League". Si legge in un post su Twitter che, a primo impatto, potrebbe sembrare scritto dall'account ufficiale della Roma. Il riferimento è a quello (vero) in cui il club bianconero si congratulava col Siviglia per la vittoria dell'Europa League, che aveva scatenato l'ira dei tifosi giallorossi. Guardando con più attenzione è evidente come l'autore del post sia, in realtà, un account fake che è riuscito, però, nel suo intento: far infuriare i tifosi della Juventus. Sotto al post ci vanno giù pesante. Tra insulti e sfottò, senza nemmeno ascoltare la voce di chi, ridendo, fa notare che si tratti di un account parodia. E poì c'è anche chi non perde l'occasione per schernire i rivali. La vittoria contro lo Spezia di ieri, infatti, rilega la Juventus alla Conference e garantisce alla Roma l'accesso all'Europa League. Ammesso che, come dice qualcuno sempre su Twitter, gliela facciano giocare dal momento che i vari processi rischiano di escluderla dalle coppe Uefa.