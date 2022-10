Confermata la lesione per Dybala. Mourinho: “Arriveranno i gol”. Idea Aouar

La Roma deve riscattare la sconfitta subita all'Olimpico contro gli spagnoli ma per farlo deve riuscire a ribaltare anche alcuni dati preoccupanti come quelli del centrocampo. L’assenza “devastante” di Wijnaldum ha obbligato Mourinho a rivedere il reparto ma non ha convinto Pinto e i Friedkin a prendere un altro titolare. Il risultato è che oggi la Roma è la squadra in serie A ad avere impiegato meno centrocampisti per più di un’ora di gioco. Oltre alla quantità fa discutere la poca varietà di caratteristiche del centrocampo giallorosso. Cristante e Matic sono due metronomi, bravi a dettare i tempi e a schermare. Molto meno a dare cambio ritmo o a ripartire in profondità. Proprio per tutti questi motivi, Tiago Pinto si sta iniziando a muovere per i possibili colpi nel mercato invernale. A gennaio potrebbe infatti ripartire l'assalto per Davide Frattesi, tanto cercato e voluto in estate.Il desiderio di Frattesi è sempre quello di tornare a Roma e poi c’è da considerare che il 30% dell’incasso andrebbe comunque a finire nelle casse romaniste. Gli altri nomi ipotizzati per rinforzare il centrocampo della Roma sono Aouar e Lukic. Il primo è in scadenza con il Lione. Il fantasista del Torino non è intenzionato a rinnovare con i granata, ma il suo cartellino potrebbe finire all’asta presumibilmente a giugno