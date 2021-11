Conference League, ultima chance per il primo posto: ecco come la Roma può farcela

Sicuri di un accesso alla fase successiva, i giallorossi potrebbero arrivare primi solo con una vittoria, a patto che il Bodo pareggi o perda contro lo Zorya

La Roma mette in cassaforte il passaggio dei gironi di Conference League grazie alla vittoria per 4-0 sullo Zorya. In gol Carles Perez, Zaniolo e doppietta di Abraham, che nonostante il rigore sbagliato di Veretout regalano un sorriso a Mourinho. L'occhio va però inevitabilmente alla partita del Bodo/Glimt, che ha vinto per 2-0 contro il CSKA Sofia grazie alla rete di Fet al 25' e di Botheim all'85'. Sicuri di un accesso alla fase successiva, i giallorossi potrebbero arrivare primi solo con una vittoria, a patto che il Bodopareggi o perda contro lo Zorya. Qualora la Roma pareggiasse e il Bodo perdesse, arriverebbero a pari punti e passerebbero i norvegesi come primi visto il vantaggio sugli scontri diretti.