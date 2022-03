Conference League, sorteggi Roma per i quarti alle ore 15: le avversarie – LIVE

Alle 15 si scoprirà l'avversaria dei giallorossi. Attenzione a Marsiglia, Leicester e PSV

Redazione

Con il pareggio in extremis di Tammy Abraham, la Roma si è aggiudicata i quarti di finale di Conference League. La lotta si fa sempre più ardua per la squadra di José Mourinho che però non ha nessuna intenzione di mollare la presa e conquistare l'obiettivo stagionale, dichiarato fin da inizio anno.

I giallorossi potrebbero incontrare il Bodo/Glimt, già incontrato nei gironi, il Marsiglia, il PSV, il Leicester, il Feyenoord, il PAOK Salonicco e lo Slavia Praga. Da evitare sicuramente i francesi e gli inglesi.

I sorteggi di Conference League, orari e dove vederli

Oggi oltre ai sorteggi dei quarti, verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali e verrà stabilito, pro forma, chi sarà la squadra ospitante nella finale di Tirana del 25 maggio. In pratica già da oggi avremo il tabellone completo della fase conclusiva della coppa. Non ci saranno teste di serie né vincoli geografici. Eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide che verranno numerate da 1 a 4, in modo da poter stabilire anche gli accoppiamenti delle semifinali, il cui sorteggio si svolgerà oggi, dopo quello dei quarti. Verrà effettuato anche un sorteggio per determinare la 'squadra di casa' della finale soltanto per ragioni burocratiche. I quarti di finale della Conference League si giocheranno il 7 e il 14 aprile, le semifinali il 28 aprile e il 5 maggio, la finale il 25 maggio.

Il sorteggio della Conference League sarà trasmesso in diretta tv dalle 15 su Sky Sport 24. Sarà visibile in streaming anche su Dazn, su Now, attraverso l'app SkyGo e sul sito della Uefa.