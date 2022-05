Conference League, la Roma invita Rosella Sensi a Tirana per assistere alla finale

L'ex presidente ha dimostrato vicinanza alla squadra più volte nel corso della stagione sui social

A Tirana andrà in scena una delle partite più importanti della storia recente della Roma. Per questo motivo non possono mancare personalità che all'ambiente giallorosso hanno dato tanto, forse tutto. I Friedkin ne sono consapevoli e, infatti, secondo quanto riporta Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport, si sono resi protagonisti di un gesto bellissimo. Hanno invitato ad assistere dal vivo alla finale Rosella Sensi. Oltre a Totti, dunque, potrebbe essere presente anche l'ultima proprietaria italiana prima dell'arrivo degli americani e presidente dell'ultima Roma vincitrice di un trofeo. La Sensi ha sempre dimostrato vicinanza alla squadra attraverso dei post sui social mettendosi sempre dalla parte dell'attuale società e di Mourinho anche nelle varie diatribe stagionali.