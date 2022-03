Gli avversari della Roma conquistano un punto in campionato

A quattro giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di Conference League contro la Roma, il Vitesse pareggia 0-0 in trasferta contro l'Heracles nella sfida valida per la 26a giornata di Eredivisie. La formazione olandese raggiunge il sesto posto in classifica a quota 41 punti.