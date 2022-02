Conference, le possibili avversarie della Roma: ci sono Leicester e Marsiglia

Gli inglesi hanno vinto 4-1 contro il Randers, mentre i francesi hanno battuto 3-1 il Qarabag. Bene anche il Bodo/Glimt.

Tra chi ha (quasi) sicuramente la qualificazione al prossimo turno in tasca, c’è il Leicester. Retrocessa dall’Europa League - perché è arrivata terza nel girone del Napoli -, la squadra capace di far vivere un sogno a tutti i tifosi di calcio nel 2016 ha battuto, in casa, per 4-1 il Randers, al ritorno potrebbe essere solo una formalità. Poi c’è il Marsiglia, di Jorge Sampaoli e di un bel po’ di ex della Roma, e di Arkadiusz Milik. Che ieri, in tre minuti, aveva già archiviato la pratica Qarabag. La partita si è poi conclusa per 3-1 per i francesi (loro erano nel girone di EL con la Lazio, a proposito). Anche il Bodo/Glimt è andato bene, vincendo fuori casa per 1-3 contro il Celtic. Difficilmente, però, la squadra di José Mourinho potrà riincontrare agli ottavi i norvegesi, che tanto male gli hanno fatto nella fase ai gironi.