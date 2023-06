Concacaf Gold Cup 2023, gli Usa asfaltano Saint Kitts e Nevis: in gol Reynolds

Il calcio continua a dare spettacolo. Mentre in Europa la maggior parte dei calciatori si sta godendo le vacanze in vista della prossima stagione, Bryan Reynolds è ancora in campo con la sua nazionale nella Concacaf Gold Cup 2023. Lo statunitense, infatti, nell'ultimo match vinto dalla sua squadra per 6-0 contro Saint Kitts e Nevis, si è reso protagonista di un'ottima prestazione culminata anche con un bel gol al volo di destro. Nonostante la partita è stata abbastanza facile per gli Usa, la nazionale ha guadagnato punti importanti, conquistando la seconda vittoria consecutiva nel gruppo A nella quale è stata collocata. Reynolds, ancora di proprietà della Roma, è stato in campo per 79' e ha offerto un calcio di buona qualità. La società giallorossa, ovviamente, spera che il terzino possa continuare su questa falsariga in modo tale da aumentare il suo appeal sul mercato.