Collovati: “La Roma è dove merita. Olimpico a Paolo Rossi, decide il Coni”

L'ex difensore della Nazionale: "Se si mette in discussione Mourinho bisogna farlo anche con altri. La Roma è in costruzione, in linea con quello che mi aspettavo"

La prima parte di stagione della Roma di Mourinho continua a dividere, con una situazione di classifica non brillantissima ma comunque ancora in corsa potenzialmente per la Champions, anche se servirà una rimonta importante. Anche Fulvio Collovati ha parlato dei giallorossi a 'Il Diabolico e il Divino” su New Sound Level: "Mi pare di aver letto qualche critica un mesetto fa con Mourinho già messo in discussione, ma io credo che se si mette in discussione Mourinhodovrebbero essere messi in discussione altri tecnici del campionato. Io credo che la Roma sia nella posizione che merita, credo che i tifosi si aspettassero qualcosa in più ma bisogna fare i conti con il campionato e con una squadra che è ancora in costruzione. In determinati ruoli deve essere un po’ coperta ma è il percorso della Roma, è in linea con quanto mi aspettavo, come anche quello delle prime quattro. Il Napoli è la vera novità di quest’anno, fino a tre domeniche fa era prima in classifica e ora è quarta ma sta facendo meglio dello scorso anno".