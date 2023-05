Clima teso in casa Siviglia: il botta e risposta tra Mendilibar e Jordan

A tre giorni dalla finale di Europa League contro la Roma, il clima in casa Siviglia non sembra essere dei più tranquilli. Ieri sera la formazione andalusa si è fatta rimontare in casa dal Real Madrid (doppietta di Rodrygo)e nel post partita, Mendilibar è stato molto duro con i suoi calciatori, in particolare con Joan Jordan tornato in campo dopo un mese e mezzo: "Joan è come un vecchio asino, vuole ma non può. È stato fuori per un mese. Pensiamo che allenandoti al di fuori del gruppo, fai le cose che ti dicono di fare ma invece poi non ce la fai. Questo succede alla maggior parte dei giocatori infortunati". La risposta del centrocampista catalano non si è fatta attendere: "Il vecchio asino è molto contento di essere tornato e di aver superato il disagio. Sono stati 41 giorni di lavoro, concentrati sull'aiutare la squadra ovunque potessi. Detto questo... andiamo al sodo: Sevillisti, per tutti noi, diamoci da fare, ce lo meritiamo. Nessuno lo vuole come noi". Chiaro il riferimento alla finale di Budapest in programma mercoledì nel messaggio affidato al proprio profilo ufficiale Instagram.