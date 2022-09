CIES, Roma tra le squadre più ‘vecchie’ dei top cinque campionati europei

La Roma ha una delle squadre più 'vecchie' d'Europa. Lo dice una classifica stilata dal CIES, l'osservatorio del calcio, che ha formulato una graduatoria considerando l'età media delle formazioni titolari scese in campo in questa stagione. Per quanto riguarda i top cinque campionati, i giallorossi hanno una media di 28,14 e sono all'81esimo posto sulle 98 squadre totali. La squadra più giovane di questa classifica è il Valencia di Gattuso con una media di 23,99 anni, seguita da Stoccarda e Southampton. Fanalino di coda il Bochum con 29,85 e l'Inter terzultima a 29,13. Per la Serie A, la squadra con la media più bassa è il Lecce (24,56) mentre la Roma è al 16esimo posto: peggio solo Salernitana, Lazio, Sampdoria e appunto Inter. Estendendo invece la ricerca a praticamente tutto il mondo (più di 60 campionati esaminati) la formazione più giovane è dei danesi del Nordsjaelland con 22,31. Un sintomo di come i giallorossi nel mercato estivo abbiano alzato l'età media aggiungendo esperienza con calciatori come Matic e Dybala.