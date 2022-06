Cicinho: “Dopo l’infortunio bevevo fino alle 4. Arrivavo a Trigoria ubriaco”

Cicinho torna a parlare dei suoi tormenti causati dall'alcol, anche ai tempi in cui vestiva la maglia giallorossa. L'ex terzino della Roma e del Real Madrid si è raccontato nella serie 'Ressaca' di 'EPTV'. “Se mi chiedi se sono mai stato ad allenarmi ubriaco al Real Madrid, sì. Bevevo caffè per 'pulire' l'alito e facevo il bagno nel profumo. Con la mia professione è stato facile, non avevo bisogno di soldi per un drink, la gente era felice di offrirmelo”, le parole del brasiliano. Che già in altre occasioni aveva parlato dei problemi durante la sua carriera, partiti già da ragazzo: “A 13 anni, quando l'ho assaggiato per la prima volta, non ho mai più smesso. Vivevo in campagna e nei fine settimana radunavamo gli amici e uscivamo per le piazze, nei locali notturni. C'era un bar nelle vicinanze, ero minorenne e cercavo di nascondermi, chiedevo agli adulti di andare a comprarlo e bevevo di nascosto dai miei genitori e dalla polizia".