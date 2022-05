Chiellini, l’omaggio di Spinazzola: “Tu sai cosa sei stato per me” – FOTO

I due sono stati compagni sia in Nazionale che nella Juventus

L'addio di Chiellini alla Juventus ha scosso l'intero mondo del calcio. Tra i mille messaggi di omaggio pubblicati in questi giorni per salutare il capitano bianconero c'è anche quello di Spinazzola, suo compagno sia in Nazionale che nella Vecchia Signora. "Tu sai cosa sei stato per me" ha scritto l'esterno giallorosso pubblicando una foto del difensore nella serata del suo addio e una di loro due in posa con la medaglia consegnata agli azzurri per la vittoria dell'Europeo: "Ti voglio bene" la chiosa di Leonardo.