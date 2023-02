Chelsea, Glen Johnson: “Se Boehly vuole vincere subito deve prendere Mourinho”

José Mourinho e la Roma si sono rialzati, hanno trovato un equilibrio che ha portato la squadra ad avere un'ottima condizione psicofisica e ad essere in corsa sia per l'Europa League che per il quarto posto. Traguardo, quest'ultimo, da cui invece è lontano il Chelsea di Graham Potter, addirittura decimo. L'ex giocatore dei Blues Glen Johnson fa un vero e proprio appello al proprietario Todd Boehly: "Se sostituisse Potter, Jose Mourinho attraverserebbe la porta e attirerebbe tutta l'attenzione dei giocatori. E in tre anni potrebbe vincere il titolo. Ma Mourinho non resterebbe cinque anni, quindi tutto dipende da quale sarà il progetto della proprietà. Se vogliono il successo immediato, allora Mourinho è il loro uomo, ma se vogliono competere per i prossimi 10 anni, allora Graham Potter è l'uomo giusto", le parole riportate da 'Football London'.