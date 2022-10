Champions, Spugna: “Abbiamo fatto un’impresa. Rimontare era quasi impossibile”

“Abbiamo dimostrato grande carattere, le ragazze sono state splendide, straordinarie. ha detto Alessandro Spugna tecnico della Roma femminile ai microfoni di Roma Tv+ Al termine di St. Polten-Roma - In una partita europea, andare sotto di due gol in maniera immeritata dopo aver creato tante occasioni ti può deprimere e invece la squadra ha avuto una reazione incredibile, forse la più grande reazione che ho visto da quando sono qui. È stata un’impresa, una grande partita. Sono molto contento, riprendere una partita così era quasi impossibile e invece ci siamo riuscite. Oltre ad avere qualità, questa squadra ha un carattere importante”.

“Ho detto di continuare a giocare, di continuare a portare palla verso la loro area e che il gol sarebbe arrivato. Appena rientrate è arrivata la doccia gelata del secondo gol ma la squadra non si è disunita, ha continuato a giocare mantenendo l’equilibrio e a creare tante occasioni, non si contavano più. Poi siamo riuscite a rimettere in piedi la partita”.