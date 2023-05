Champions, Real Madrid – Manchester City 1-1: a Vinicius risponde De Bruyne

Termina sull'1-1 il primo atto dell'andata delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. In una sorta di finale anticipata, al Bernabeu, lo spettacolo non manca e al gol di Vinicius ci pensa De Bruyne a rimettere le cose apposto per gli inglesi. La gara viaggia su ritmi molto alti e la forte intensità la fa da padrone. Dopo una prima parte in cui gli uomini di Guardiola sembrano poter prendere il sopravvento, Vinicius rompe l'equilibrio portando in vantaggio i padroni di casa. La botta dalla distanza del brasiliano, al 36' del primo tempo, lascia di sasso Ederson, che vede il pallone finire in fondo al sacco. Paradossalmente, nella ripresa, il match cambia faccia: è il Real a dettare maggiormente il gioco, mentre il City arranca. Però, cosi come successo prima dell'intervallo, è la squadra a fare di meno a trovare il gol. Al 67', arriva il pareggio di De Bruyne con un bolide dai 20 metri che riporta a galla gli inglesi. Nel finale, le merengues provano a timbrare ancora il cartellino ma Halland e compagni si difendono con ordine. Tutto si deciderà all'Etihad. Solamente una delle due squadre approderà alla finalissima che si terrà il prossimo 10 giugno allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul