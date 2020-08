Champions League, Lipsia-Atletico Madrid 1-1: entra Schick – LIVE

Lipsia-Atletico Madrid potrebbe essere l’ultima partita di Schick con il club tedesco e l’attaccante ceco parte dalla panchina. Dopo la cessione di Timo Werner sembrava destinato a cominciare dal primo minuto, ma a poche ore dal match il tecnico gli ha preferito Poulsen facendolo entrare solo all’82’ del match, bloccato sull’1-1.

In tutto questo anche il futuro dell’attaccante è ancora da decifrare con il Lipsia che ha deciso di non riscattare il giocatore ai 29 milioni pattuiti al momento del prestito e per questo una volta terminata l’avventura europea Schick rientrerà a Roma dove sarà solo di passaggio. I giallorossi proveranno a venderlo nuovamente con alcuni club, come Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino, che hanno già dimostrato interesse per il giocatore.