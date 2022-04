Cerezo: “A Roma ci sono più tifosi giallorossi. I laziali sono in periferia”

Il brasiliano ha paragonato il Derby della Capitale a quello della Lanterna: "A Genova è diverso: il derby si gioca in ogni quartiere"

L'ex centrocampista della Roma Toninho Cerezo, a margine di un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX in vista del derby di Genova, ha parlato anche della sua meravigliosa esperienza nella Capitale: "Roma è grande, in città ci sono più romanisti, in periferia più laziali. A Genova è diverso: il derby si gioca in ogni quartiere, genoani e sampdoriani sono ovunque, è la partita dei bar, dei ristoranti, dei locali, se ne parla sempre. E devi fare solo una cosa: vincere perché poi ti rompono le scatole. Anche se poi ne giochi due all'anno, è una gara diversa. Sono partite stupende perché le due squadre vogliono vincere". Il brasiliano ha giocato la stracittadina della Lanterna in veste doriana dal 1986 al 1992. In tutto ha giocato con la Samp 145 partite arricchite da 14 gol.