Celtic, spunta lo striscione ispirato alla Sud: “Not a problem”

Durante la partita tra Ranger e Celtic di domenica, tra le file dei tifosi della squadra di Glasgow spunta uno striscione che ha qualcosa di familiare. "Not a Problem" si legge sullo stendardo e la mente dei tifosi giallorossi non può non andare sullo storico "Nun c'è problema" presente da anni in Curva Sud. Oltre alla traduzione, salta subito all'occhio il richiamo al font e all'utilizzo dei colori sociali. Sui social i tifosi si sono scatenati, tra chi sostiene la teoria dell'ispirazione e chi, al contrario, parla di casualità. Una cosa è certa, vedendoli vicino i due striscioni sono davvero simili.