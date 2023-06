Ceferin difende Taylor: “Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell’arbitro”

"Dobbiamo essere più severi. È diventato insopportabile. C'è una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa. Si è andati troppo oltre". Queste sono le parole di Aleksander Ceferin ai microfoni di NOS.nl dopo le polemiche sugli arbitri. Il presidente della Uefa ha anche fatto riferimento agli insulti a Taylor da parte di alcuni tifosi della Roma in aeroporto: "Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell'arbitro. Non abbiamo ancora avuto tempo per quello, perché abbiamo avuto molte finali. Ne parleremo dopo la stagione e mi aspetto proposte dal comitato arbitrale. Tutto quello che possiamo fare è punire dopo".