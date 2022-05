Ceccaroni: “Condannati non dal pareggio di oggi”

Il difensore del Venezia ha commentato la partita contro la Roma, e la retrocessione matematica della sua squadra

Non varrà a nulla la partita per il Venezia , già matematicamente retrocesso dopo il pareggio delle 15 della Salernitana contro l' Empoli . A commentare questo e la gara contro la Roma c'è Pietro Ceccaroni . Ecco le sue parole.

I momenti in cui avete perso la salvezza? “Sicuramente non è il pareggio di oggi che ci condanna ma tanti piccoli dettagli in diverse partite .Abbiamo perso tanti punti al novantesimo. Nel girone di ritorno siamo mancati dal punto di vista dei dettagli. Potevamo stare più in alto a giocarcela”.