Castro (pres. Siviglia): “Per Budapest ci sono pochi aerei. Siamo molto preoccupati”

José Castro, presidente del Siviglia, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club andaluso per parlare del caos biglietti per la finale di Europa League contro la Roma in programma a Budapest il prossimo 31 maggio: "Non siamo preoccupati, siamo molto preoccupati per la difficoltà che stanno avendo i nostri tifosi nel non potersi muovere per la mancanza di aerei e per i prezzi alti. Abbiamo lavorato da tempo, consapevoli della complessità del mercato, dalla distanza da Budapest e tenendo conto che il mercato non è controllato da noi, è la legge della domanda e dell'offerta e lavoriamo dall'inizio con le agenzie, che sono incaricati di fare questo lavoro". Queste le prime parole di Castro che poi prosegue: "Come sapete, abbiamo gestito il bonus di 200 euro a tutti gli abbonati che viaggiano in charter. Questo dimostra che siamo determinati ad avere il maggior numero possibile di tifosi del Siviglia a Budapest e che ci proviamo in tutti i modi possibili. La realtà è che sono pochi gli aerei attualmente che effettuano voli charter e questo rende il prodotto più caro e aumenta i problemi. più aerei del previsto conoscendo il problema che esiste. Abbiamo già gestito più di 4.000 posti charter, oggi 900, con prezzi simili o di poco superiori a quanto offerto inizialmente. Sono già sei gli aerei che partono martedì con una capacità di 1.925 persone e 15 mercoledì, con 2.467 posti. L'intera organizzazione lavora duramente per continuare ad avere più voli e li otterremo". Il presidente del club andaluso ha poi concluso rassicurando i tifosi: "Stiamo cercando altre combinazioni con aerei che hanno effettuato operazioni con altre città, come Madrid. Possono partire da Siviglia e volare a Budapest. Ma al ritorno, per esempio, possono andare non a Siviglia ma a Madrid. Continueremo a trovare più posti e che siano a prezzi ragionevoli, capendo che questo spostamento è costoso, perché è lontano e ci sono pochi aerei, qualcosa che non possiamo ignorare."