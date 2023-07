Castan ricorda De Rossi: “Il miglior centrocampista con cui ho giocato”

La Roma resta nel cuore di molti giocatori che, anche se per qualche anno, assaporano e vivono il grande amore che si respira per questa squadra. Tra questi vi è anche l'ex difensore giallorosso Leandro Castán. Il brasiliano, sui propri social, ha voluto ricordare gli anni trascorsi insieme a Daniele De Rossi, dedicandogli un messaggio speciale: "Tbt di oggi con il miglior centrocampista con cui ho giocato insieme. Un saluto dal Brasile amico mio". Castan, ha militato nella Roma per diversi anni e ogni volta che ne ha l'occasione non nasconde mai la propria passione per questi colori e per i tanti compagni che ha incontrato nella sua esperienza nella capitale.