Cassano: “La Roma faticherà a stare tra le prime quattro, la Lazio può giocarsela”

In queste settimane la Roma è stata eletta come una delle regine del mercato estivo e per tanti la squadra di Mourinho con gli arrivi di Dybala, Matic e Wijnaldum può essere addirittura una candidata per lo scudetto. In controtendenza Antonio Cassano, che sul proprio profilo Instagram ha detto la sua sui giallorossi: "Ora parlano tutti della Roma di Mourinho come grande sorpresa per poter vincere addiritura lo scudetto. A me piace sempre parlare più prima che dopo, secondo me la Roma farà fatica ad arrivare nelle prime quattro. Ha preso giocatori di buona qualità, ma niente di eccezionale. Basta che fai qualcosa a Roma ti esaltano, ma farà fatica a stare tra le prime quattro".